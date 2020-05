Depuis plus d’un mois et demi, les soirées en boîtes sont interdites à cause du confinement. En manque de soirées, le Jalousy Club de Bruxelles a organisé un événement ce samedi soir. Un DJ était aux platines et l’événement était retransmis en direct.

■ Reportage de Christophone Durant et Lionel Callewaert