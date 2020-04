Une prime de 2.000 euros pour les entreprises en difficulté

Le gouvernement bruxellois s’est mis d’accord ce jeudi matin sur une nouvelle vague de mesures économiques pour venir en aide aux entreprises qui ne pouvaient pas toucher la prime de 4.000 euros car elles étaient dans l’obligation de fermer.

Une prime de 2.000 euros pourra ainsi être perçue par les indépendants et secteurs qui n’ont pas dû fermer mais dont le chiffre d’affaires a été fortement impacté par le confinement. Un budget de 102 millions d’euros a été dégagé par la Région. Cette prime est destinée à soutenir les entrepreneurs et les micro-entreprises (entre 0 et 5 ETP) qui connaissent une baisse significative d’activité en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19. Les modalités de l’octroi de cette prime compensatoire sont en cours de définition.

Pour un montant de 10,9 millions, la prime de 4.000 euros sera également accordée à de nouveaux secteurs aux loueurs de vidéocassettes et de disques vidéos, aux carwashs, aux librairies et aux agences immobilières.

Des délais plus longs

Des délais supplémentaires ont également été mis en place pour le paiement de la taxe de circulation et de mise en circulation. Les coupures d’énergie et d’eau ne pourront avoir lieu avant le 30 juin. Pour les démarches urbanistiques, les délais de rigueur ne peuvent être appliqués avant le 16 mai.

Enfin, des rues vont être mises sans voiture ou à 20km/h afin de sécuriser les piétons et les cyclistes.

■ Informations de Stéphanie Meyer