Le centre de prévention du suicide crée une plateforme d’accompagnement psychologique pour les personnes endeuillées et une ligne d’écoute pour les proches des personnes malades.

L’organisme entend ainsi répondre aux nouvelles urgences sociales et psychologiques, issues de la crise sanitaire.

Ainsi “Faire face au civid-19” est une plateforme de soutien et d’accompagnement psychologique pour les personnes ayant perdu un proche durant la crise et privées de rites funéraires. Elle propose un soutien et accompagnement psychologique par le biais d’une écoute active.

“Faire front civid-19” est une ligne d’écoute pour les proches de malades ou de personnes isolées.

Les équipes du Centre de prévention du suicide sont joignables au 0800 20 440