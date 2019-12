Une piscine à Forest ? Les résultats de l’étude de faisabilité attendus pour janvier

Le collège des échevins de Forest souhaite construire une piscine communale sur le site du centre sportif La Forestoise. Une étude de faisabilité, réalisée par un cabinet d’architectes, est en cours.

La commune ne dispose plus de piscine publique depuis 30 ans. L’Echevin des sports Ahmed Ouartassi (PS) a récemment commandé une étude de faisabilité afin de savoir s’il est possible d’installer une piscine et une salle multisports à côté de l’actuel stade de football et d’athlétisme, sur le site Bertelson. L’étude devrait livrer ses résultats début 2020.

Le projet à l’étude est celui d’une piscine de 25 mètres avec sept couloirs, qui fera partie d’un projet plus global de rénovation complète du site : salle omnisport remise à neuf, nouveaux terrains de tennis,…

Budget pressenti : 15 millions d’euros, qui seraient financés en partie dans le cadre du plan piscine de la Région et par Beliris. Les frais d’exploitation s’élèveraient eux entre 500 et 1 million d’euros par an.

► Reportage de Pierre Beaudot et Béatrice Broutout