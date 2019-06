Une petite quantité d’explosifs retrouvée à proximité du chemin de fer à Jette

Un périmètre de sécurité a été établi et la SNCB a mis des bus navettes à disposition des voyageurs.

Une petite quantité d’explosifs a été retrouvée jeudi dans un sac plastique à Jette. Cette découverte faite avenue de l’Exposition, non loin d’un pont de chemin de fer, a engendré l’interruption du trafic ferroviaire entre Jette et Ternat et entre Jette et Asse depuis 12h45. Le service de déminage de l’armée (SEDEE) était présent sur place pour faire exploser le sac, a indiqué la zone de police Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg, Jette, Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe), qui est à l’origine de la découverte du colis suspect.

Des équipes de la recherche locale de Bruxelles-Ouest étaient en train de faire des recherches dans les environs du bois du Laerbeek dans le cadre d’une enquête, lorsqu’ils ont trouvé un sac en plastique suspect près du pont de chemins de fer, sur l’avenue de l’Exposition.

Un périmètre de sécurité a été établi et la SNCB a mis des bus navettes à disposition des voyageurs. La police de Bruxelles-Ouest reste chargée de l’enquête.

Belga, image Facebook : Alerte-Contrôle de Police Bruxelles