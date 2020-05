Une panne perturbe les services de Telenet depuis hier

Cela a été causé par un câble de fibre optique endommagé et qui devrait être réparé dans le courant de la soirée, a déclaré la porte-parole de Telenet, Isabelle Geeraerts, mardi après-midi.

Selon Isabelle Geeraerts, plusieurs milliers de clients à Molenbeek, Laeken, une partie de Wemmel et Saint-Josse-ten-Noode ont été touchés par la panne. Le câble de fibre optique, le cœur du réseau Telenet, a été endommagé lors de travaux routiers à Bruxelles lundi après-midi. Depuis lors, le travail a été ininterrompu, même pendant la nuit, pour rectifier la situation. “Il a fallu plus de temps pour le réparer, car il a fallu un certain temps avant de pouvoir identifier la cause exacte. Suite aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus, moins de personnes peuvent travailler en même temps“, explique la porte-parole.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup de clients ont réagi suite à cette panne, ce que la porte-parole comprend en raison du fait que beaucoup de personnes travaillent à domicile. “Pour l’instant, l’accent est mis sur la résolution du problème, après quoi nous verrons si nous pouvons offrir aux clients une certaine forme de compensation“, a-t-elle ajouté.

Ce mardi matin, Telenet a communiqué le problème aux clients concernés et a promis de les tenir informés.

