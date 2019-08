Une nébulosité abondante et quelques averses ce jeudi

La nébulosité sera très abondante jeudi matin avec le risque d’une averse ou de quelques bruines, selon les prévisions de l’IRM. L’après-midi, il fera partiellement nuageux et le risque d’averses augmentera à nouveau sur le centre et l’est. Quelques coups de tonnerre seront possibles. Sur l’ouest, le temps restera en grande partie sec. Les températures seront comprises entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés en Campine sous un vent modéré, parfois assez fort, de secteur sud-ouest, virant à l’ouest. Les rafales pourront atteindre 50 voire 60 km/h.

Ce soir, les dernières averses s’estomperont tandis que le temps deviendra sec partout durant la nuit, avec parfois de larges éclaircies. Il y aura un risque de développement de brume, voire de champs de brouillard en Ardenne. Les minima seront compris entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés au littoral. Le vent sera généralement modéré et s’orientera au sud-ouest.

Belga