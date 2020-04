Une matinée pluvieuse avant quelques éclaircies

Quelques averses résiduelles subsisteront jeudi matin, principalement dans l’est du pays, avant une alternance entre éclaircies et champs nuageux en début d’après-midi.

Les maxima oscilleront entre 12°C en Haute Belgique et 17°C en Campine. La fin de journée verra un développement d’averses orageuses depuis le sud-ouest, d’après les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Le vent sera modéré à assez fort, avec des rafales de 50 km/h. Des pointes de 75 km/h seront possibles pendant les orages. Vendredi et la nuit suivante, le temps restera variable avec des averses de pluie et, en première instance, encore quelques averses orageuses.

Toutefois, un temps plus sec avec quelques éclaircies seront possibles au nord du sillon Sambre et Meuse en deuxième partie de nuit. Les minima resteront à 4°C en Hautes Fagnes et à 8°C à la mer, sous un vent modéré à assez fort. Des pointes de 75 km/h sont alors encore à craindre, sous les orages. L’IRM avertit d’importantes précipitations sur tout le pays, jeudi soir, accompagnées de fortes rafales localisées. L’alerte sera active dès 17h00 et sera maintenue jusque minuit.

