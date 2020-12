Une hausse des hospitalisations pour le Covid-19 se confirme

La stabilisation du nombre d’infections et d’admissions à l’hôpital se poursuit, a indiqué mercredi le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem, lors du point presse du Centre de crise et de l’Institut de santé publique Sciensano sur l’évolution épidémiologique. “Mais tant les infections que les hospitalisations sont bloquées à un niveau 2 à 3 fois plus élevé que les seuils de 800 infections et 75 hospitalisation par jour que nous voudrions atteindre“, a-t-il ajouté.

En moyenne, 2.154 nouveaux cas par jour ont été enregistrés du 29 novembre au 5 décembre. Cela représente une modeste diminution de 7%. Le nombre total de cas confirmés Covid-19 est à présent de 594.572.

Si au niveau national, une baisse légère du nombre de contaminations est constatée, certaines provinces, telles que la Flandre occidentale (+10%), le Brabant flamand (+3%), Anvers (+3%) et le Luxembourg (+3%) enregistrent une augmentation du nombre de cas. En revanche, les provinces de Namur et de Liège connaissent toutes deux une diminution de 25% du nombre de cas, le Hainaut constate quant à lui une baisse de 15% et le Limbourg de 11%.

Les enfants, de 0 à 9 ans et les adolescents de 10 à 19 ans connaissent une augmentation du nombre de cas positifs de 33% pour les premiers et de 11% pour les seconds. Ils constituent ainsi ensemble 14% du total des contaminations, ce qui est du même ordre de grandeur que les tranches d’âges plus élevées (vingtaine, trentaine et quarantaine). Les personnes de plus de 80 ans représentent toujours 15% du total des contaminations. En ce qui concerne le groupe des plus de 90 ans, la diminution des contaminations est devenue pratiquement négligeable, a indiqué le porte-parole interfédéral.

Il y a eu en moyenne 192,7 admissions quotidiennes à l’hôpital pour infection au nouveau coronavirus entre le 2 et le 8 décembre. Cela représente une diminution de 6% sur une base hebdomadaire, bien que la moyenne soit plus élevée que celle publiée hier, ce qui confirme que les admissions sont plus nombreuses au cours des derniers jours. Selon les chiffres les plus récents, 3.143 patients sont actuellement hospitalisés en raison du Covid-19, dont 676 en soins intensifs.

L’évolution du nombre de décès poursuit “heureusement” sa tendance à la baisse. Entre le 29 novembre et le 5 décembre, 102 personnes en moyenne sont décédées quotidiennement en raison du coronavirus dans notre pays. Cela représente une diminution de 19% par rapport aux sept jours précédents. Au total, 17.507 personnes sont mortes du coronavirus en Belgique depuis le début de la pandémie.

M. Van Laethem a souligné qu’il existait une corrélation entre le risque d’infections et la mobilité. Après la réouverture des écoles, la mobilité a augmenté dans toutes les provinces. Ce fut également le cas suite à la réouverture des magasins non-essentiels. L’infectiologue a insisté sur l’importance de limiter les déplacements inutiles et de travailler le plus possible à domicile.

Belga