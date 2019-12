Une fin d’année ensoleillée

Les Belges baigneront dans le soleil lundi en attendant de passer à la nouvelle année, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce lundi, le temps sera sec et bien ensoleillé avec des maxima de 5 à 9 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest ou de directions variées.

La nuit de lundi à mardi sera étoilée avant l’arrivée progressive de nuages d’altitudes.

Mardi clôturera l’année 2019 sous un temps sec, des éclaircies et des nuages élevés. Le mercure oscillera entre 4 et 7 degrés. 2020 débutera sous le soleil avec un temps sec et ensoleillé prévu mercredi.

