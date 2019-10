Afin de faire face à l’augmentation exponentielle de patients, les urgences de l’hôpital Brugmann à Jette ont décidé de créer une “Fast Track”, une voie rapide afin de traiter plus rapidement les patients ne nécessitant pas d’intervention urgente. L’objectif est de désengorger un service déjà fort saturé.

Chaque année, près de 38.000 patients se rendent aux urgences de l’hôpital Brugmann. Cela représente environ 110 patients par jour, traités en fonction de leur degré de gravité.

Cette situation pouvait donc mener les patients à attendre plusieurs heures dans un service “d’urgence”. Cette Fast Track devrait donc permettre de pouvoir soigner ces patients plus rapidement et leur permettre de quitter l’hôpital plus vite.

■ Un reportage de Philippe Jacquemotte et Nicolas Scheenaerts.