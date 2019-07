Une exposition du Musée Mode & Dentelle met à l’honneur la créatrice bruxelloise Carine Gilson

Le Musée Mode & Dentelle accueille, entre le 10 juillet et le 19 avril 2020, une exposition consacrée à l’univers sensuel et raffiné de la créatrice bruxelloise Carine Gilson.

Celle-ci y dévoile des pièces inspirées du jardin d’Eden, des kimonos japonais ou encore de l’Art nouveau. “La dentelle est une matière très sensuelle, une matière qui me procure beaucoup d’émotion. Et en l’incrustant, je communique aussi cette émotion parce qu’elle est incrustée sur la soie. Elle est très inspirante. Je vais la recomposer, la découper, la choisir pour son motif, pour sa couleur”, explique Carine Gilson.

“Son apport, c’est d’avoir changer notre regard sur les collections et on s’est forcé à exposer nos pièces différemment. Par exemple, on a de magnifiques étoles qu’on déposées comme des panneaux japonais, qu’on a vraiment mis en cadre. Mais, en règle générale, on les aurait montrées comme des étoles. C’est-à-dire sur les épaules d’un mannequin”, explique la conservatrice du musée Caroline Esgain.

■ Un duplex de Sabine Ringelheim, Frédéric De Henau et Fedrik De Beul