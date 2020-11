Une étude révèle comment les jeunes Bruxellois vivent la pandémie

Comment les jeunes Bruxellois vivent-ils le confinement ? Quel est leur état d’esprit ? Afin de comprendre leur ressenti, la Cocom a interrogé un panel de jeunes Bruxellois entre 18 et 25 ans, étudiants, travailleurs ou chercheurs d’emploi. Une enquête qualitative* qui révèle une jeunesse partagée entre morosité et envie pressante de retrouver une vie « normale ».

Souvent présentés comme insouciants, voire même parfois inconscients, les jeunes interrogés se révèlent pourtant pleins de gravité face à la pandémie. Tristesse, solitude ou frustration, ce sont là les émotions qui ressortent ce ces jeunes, dont certains ont l’impression qu’on les prive de l’essentiel. Un sentiment de blues généralisé, qui se partage parmi tous les sondé, francophones et néerlandophones, quelle que soit leur origine culturelle.

Des mesures difficiles à vivre

Face à un avenir incertain, beaucoup de jeunes Bruxellois avouent qu’il est difficile pour eux de rester motivés et engagés dans la lutte contre le coronavirus. Inquiétant : ils ne font pas spontanément le lien entre le respect des mesures sanitaires et une possible sortie de crise.

Une des mesures les plus difficiles à vivre est la limitation des contacts sociaux. Leurs amis leur manquent et contrairement au premier confinement, les apéros virtuels n’ont plus la cote. La fermeture de l’horeca les affecte beaucoup, les bars et restaurants étant des lieux de socialisation très importants. L’utilité du couvre-feu n’est pas bien comprise non plus par les jeunes, de nombreuses activités externes n’étant de toute façon plus possibles.

Malgré ces doutes, la majorité des jeunes Bruxellois connaît et applique les gestes-barrières. Mais leur principale motivation est altruiste : protéger leurs parents et leurs grands-parents. Conscients de la dangerosité du coronavirus pour leurs proches, ils ne le considèrent pas comme une menace pour leur propre santé, et ce même s’ils ont déjà contracté le virus.

Des besoins essentiels non compris

Fatigués par une crise sanitaire qui dure depuis trop longtemps, les jeunes ont le sentiment de ne pas être entendus ou pris en considération par la société. Ils déplorent qu’une grande partie de l’attention publique et médiatique se concentre sur certains groupes (personnes âgées…), certains secteurs (commerces, horeca..), certaines professions (personnel médical) mais pas sur les difficultés et besoins de leur génération.

L’autre besoin essentiel exprimé est celui d’avoir des perspectives pour pouvoir faire des projets. Les jeunes reconnaissent que cette incertitude sur une possible sortie de crise est source de démotivation et de désengagement, notamment par rapport au respect des règles sanitaires.

Covid Breakers, une campagne à destination des jeunes Bruxellois

Soucieuse de redonner de l’espoir aux jeunes Bruxellois, la Cocom lance une campagne de communication à leur attention. Intitulée « Covid Breakers », cette campagne rappelle aux jeunes qu’ils ont le pouvoir de modifier les choses à leur échelle. Porter un masque, garder ses distances, limiter ses contacts…

La campagne sera visible sur les réseaux sociaux à partir du 24 novembre et au sortir du confinement, dans les universités, les écoles supérieures, le secteur horeca, le Kinépolis. Des actions régulières seront déployées (théâtre de rue, challenges…) pour encourager le sentiment d’appartenance à la communauté des Covid Breakers, notamment sur les réseaux sociaux.

* Enquête menée auprès d’un panel représentatif de 24 Bruxellois âgés de 18 à 25 ans, interrogés entre le 4 et 13 novembre par le bureau d’études MARESCON.