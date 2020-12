Une épicerie solidaire créée pour les travailleurs de la culture et de l’événementiel en détresse

On le sait, les secteurs de la culture et de l’événementiel ont été et sont encore durement touchés par la crise sanitaire. Alors pour aider les personnes qui ont perdu leur emploi, l’idée de créer une petite épicerie sociale est née.

C’est l’histoire d’une épicerie solidaire créée par la culture et pour la culture. L’opération, appelée Feed the culture, a été lancée en juin. Depuis, elle ne s’est jamais arrêtée et est même de plus en plus sollicitée. La demande a très vite dépassé l’offre. Aujourd’hui on est déjà à la 29e semaine de distribution.

Notre équipe a rencontré ces artistes et ces techniciens qui ont poussé les portes de l’aide sociale à cause de la crise.

■ Reportage de Cyprien Houdmont, Elodie Fournot et Raphaël Sossa