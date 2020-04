Les satellites sont visibles comme une ligne de lumière.

Un “train de satellites” était visible ce jeudi soir dans le ciel bruxellois. C’est ce que l’on peut notamment voir sur une photo envoyée par Abdelhakim, un internaute de BX1, via l’onglet Alertez-nous. “On dirait des fourmis dans l’espace“, nous confie-t-il.

Il s’agit en réalité d’un “train de satellite” de la société SpaceX. L’entreprise lance de nombreux satellites en orbite autour de la terre dans le cadre du projet Starlink, qui vise à augmenter la vitesse d’Internet. Un total de 12.000 appareils doivent être mis en orbite. Les 60 premiers ont été lancés en mai de l’année dernière. Le dernier lancement, le quatrième cette année et le septième au total, a eu lieu mercredi.

Depuis le début du projet, le nombre d’étranges constellations signalées dans le ciel a fortement augmenté partout dans le monde. Les satellites sont visibles comme une ligne de lumière.

Trop de luminosité ?

L’entreprise “est en train de réparer” la luminosité de ses satellites, a annoncé mercredi Elon Musk sur Twitter. Leur éclat serait dû à l’emplacement des panneaux solaires. Les satellites Starlink se trouvent en plus relativement près de la terre et sont assez grands, avec des surfaces larges et plates qui réfléchissent la lumière. SpaceX travaille sur un “pare-soleil”, qui devrait réduire la brillance lors des prochains lancements.

Selon les astronomes, la visibilité des satellites ne pose pas de problème pour le moment, mais cela pourrait être le cas à mesure que la constellation s’agrandit et devient opérationnelle.

Le lancement d’un si grand nombre de satellites peut provoquer des collisions entre objets, avertissent aussi les astronomes. Cela peut endommager les appareils ou faire chuter des débris vers la terre.

Rédaction avec Belga