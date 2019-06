Un suspect sous mandat d’arrêt après une violente bagarre à Saint-Gilles

Le suspect qui a été interpellé pour coups et blessures commis samedi soir Porte de Hal a été placé sous mandat d’arrêt, a déclaré le parquet de Bruxelles. Deux personnes ont été blessées dans une violente bagarre qui a eu lieu dans un parc à Saint-Gilles vers 20h00. L’une des deux personnes était dans un état critique mais son état a ensuite été jugé stable. Le parquet de Bruxelles a précisé que le suspect qui a été interpellé pour une violente bagarre au couteau samedi soir à Saint-Gilles a été placé sous mandat d’arrêt. L’homme, âgé de 37 ans, est suspecté de tentative de meurtre.

Les circonstances exactes de la bagarre ne sont pas encore déterminées mais il semble que plusieurs personnes en sont venues aux mains dans un parc situé Porte de Hal. Des couteaux et des tessons de bouteille auraient été utilisés. Deux personnes ont été blessées, dont une plus grièvement. “La victime, un homme âgé de 54 ans, a été emmenée à l’hôpital“, a déjà déclaré lundi le parquet de Bruxelles. “Il était dans un état critique, mais ce n’est plus le cas à présent. Un suspect, un homme âgé de 37 ans, a été interpellé et mis à disposition du parquet. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte“.

