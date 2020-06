Un super-kern ce vendredi soir pour de nouvelles mesures de relance du pays

Un “super-kern” est organisé ce vendredi soir au 16 rue de la Loi. Il s’agit d’un conseil des ministres restreint élargi aux représentants de parti qui soutiennent l’actuel gouvernement Wilmès. Le but est de mettre sur pied des mesures pour envisager la relance du pays après le confinement. Mais les pouvoirs spéciaux accordés pour la crise du coronavirus arrivent à leur fin. Et certains présidents de parti ne souhaitent plus soutenir ce gouvernement au-delà de cette période. La situation est donc tendue.

■ Les détails avec Michel Geyer