Un stock stratégique d’un mois distribué aux institutions accueillant des personnes handicapées

La semaine dernière, un stock stratégique d’un mois a été distribué aux institutions de la COCOM et de la COCOF accueillant des personnes handicapées, indique ce mardi Iriscare.

Cette nouvelle distribution de matériel de protection a été organisée la semaine dernière par Iriscare, au sein des institutions de la COCOM (Iriscare et les Services du Collège réuni) et de la COCOF, qui accueillent des personnes handicapées. “La livraison de ce matériel doit leur permettre de constituer un stock stratégique d’un mois“, indique Iriscare.

En tout, Iriscare a livré plus de 340.000 masques chirurgicaux, 25.000 FFP2 et 145.000 en tissu, mais aussi 85 masques avec fenêtre. Près de 2 millions de gants ont aussi été livrés, 66.00 surchaussures, 43.000 charlottes, 35.000 blouses jetables et 5.200 bouteilles de gel.

“Nous tenons à remercier nos partenaires communaux qui ont effectué une nouvelle fois la distribution aux établissements situés sur leur territoire“, commente Iriscare. “Il est essentiel que toutes les institutions bruxelloises de soin disposent de matériel de protection nécessaire pour soigner en toute sécurité et en toute dignité leurs résidents. Je remercie Iriscare et ses partenaires d’y veiller activement depuis le début de la crise et de déployer toutes leurs forces pour assurer ces distributions si vitales“, indique de son côté le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo).

Une nouvelle livraison aura lieu le 16 décembre. En janvier, les institutions pourront également faire directement leur commande via la centrale de marchés publics lancée depuis le 12 novembre.

