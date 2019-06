Un Steampunk festival, entre époque victorienne et récits de Jules Verne

Le Centre d’Art Fantastique, situé rue de la Glacière à St-Gilles, accueillera samedi, dimanche et lundi le festival Pinksteren Steampunk, premier événement du genre à Bruxelles.

Le steampunk est un courant artistique transdisciplinaire (littérature, cinéma, peinture, mode) d’inspiration néo-rétro-astro-futuriste. Il fait référence à la période marquée par la première révolution industrielle du charbon et de la vapeur au XIXème siècle.

Différentes animations sont proposées, parmi lesquelles un mini-golf Imaginarium et un atelier permettant de fabriquer son propre badge. Les amateurs de mécanique et d’engrenages pourront assister à des découpes au laser réalisées par l’atelier Fx Bubbles. Un marché de créateurs, un labyrinthe fantastique de Jules Verne ainsi que des spectacles et impromptus théâtraux plongeront les visiteurs dans cette ambiance particulière, teintée d’histoire et d’imaginaire. Un photomaton leur permettra de s’immortaliser dans d’un décor d’époque.

A cette occasion, le Musée d’Art Fantastique dévoilera sa collection permanente. De plus, deux expositions collectives seront présentées au sein de la galerie Art & Flux et de l’espace NO BORD’aRt. Le centre culturel Jacques Franck proposera à voir le film “Hugo Cabret” et le vidéoclub Vidéo- express présentera une sélection de films à thématique steampunk et rétro-futuriste.

Des duels de thé et un pique-nique victorien viendront encore agrémenter la programmation. L’accès au marché et aux expositions est gratuit. Le festival Pinksteren Steampunk de Bruxelles est organisé par l’ASBL la Maison Bis’Art Bizarre et par Art_groupe.

► Reportage de Marine Guiet et Marjorie Fellinger

