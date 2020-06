Un restaurateur peut augmenter l’addition pour des mesures sanitaires

Certains restaurateurs facturent les mesures Covid-19. Sur un ticket de caisse d’un établissement publié dans Le Soir, on peut lire qu’il facture 10 euros pour les mesures sanitaires.

Fabian Hermans de la fédération Horeca Bruxelles comprend que certains restaurateurs le fassent. “Est-ce que cela vous choque qu’en Espagne, on vous facture les couverts? Ce sont des coûts supplémentaires et nos restaurateurs ont de plus en plus de mal à tenir. Nos restaurants sont quasi vides. Nous n’avons pas de tourisme d’affaires, le midi, c’est quasiment vide.”

Ce supplément est légal mais cela doit être affiché dans le restaurant et sur la carte. Les clients ne peuvent être surpris à la fin du repas. Chez Test-achat, on craint que les suppléments ne se multiplient. “Actuellement, on peut parler de rattrapage mais ce n’est pas via des suppléments que nous allons y arriver. On pourrait voir d’autres suppléments se créer. C’est comme si on payait 1,90 euro pour son pain et qu’on aurait 20 centimes pour la machine à pain, 20 centimes pour le gel et 20 centimes pour le papier; On ne peut pas rentrer dans cette logique là”, explique Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test-Achat.

D’autres commerces ont déjà facturé des suppléments comme les garagistes, les coiffeurs… Pour les restaurateurs, l’addition est salée et la Fédération craint que les faillites ne se multiplient.

■ Interview de Jim Mosckovics

V.Lh. – Photo: Facebook