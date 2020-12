Un origami au profit des enfants malades

La Fondation Engie et le designer Charles Kaisin ont inauguré jeudi en début d’après-midi, dans le hall de la tour Engie sur le boulevard Simon Bolivar à Bruxelles, une œuvre d’art collective réalisée à base d’origamis au bénéfice d’enfants malades ou issus de familles en grande difficulté.

Les employés d’Engie ont plié 20.662 origamis en papier recyclé pendant un mois. Pour chaque origami réalisé, la fondation a versé 0,5 euro aux associations plébiscitées par les collaborateurs d’Engie, soit un total de 10.331 euros. Des chèques ont été remis ce jeudi aux trois bénéficiaires: SOS Villages d’Enfants, Grandir autrement avec le trouble du déficit de l’attention et La Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette.

Charles Kaisin a mis en forme ces contributions individuelles et a fait naître trois oiseaux monumentaux prêts à prendre leur envol. Ils resteront en place jusqu’au printemps. “En ces moments si singuliers, cette œuvre réalisée avec les collaborateurs d’Engie est un hommage à la solidarité”, a souligné l’artiste. “C’est l’expression positive d’un élan qui nous dépasse pour nous réunir à travers ces milliers d’origamis. Rassemblés sous la forme de 3 oiseaux, ils s’envolent vers de nouvelles perspectives”.

Cette “Origamis battle” visait à créer du lien entre les employés malgré le travail à distance, à mettre en lumière les 64 associations et 72.000 enfants soutenus par la Fondation Engie et à exprimer un message de solidarité au monde de la culture particulièrement affecté par la crise sanitaire. “Plus que jamais en cette période de crise sanitaire, les équipes d’Engie et sa fondation ont souhaité se mobiliser en faveur des enfants et des jeunes qui en ont le plus besoin”, a fait valoir Philippe Van Troeye, CEO d’Engie et président de la Fondation Engie. “Les équipes se sont mobilisées à un moment où nous devons fondamentalement repenser les modes d’interactions et d’échanges entre collègues dans les entreprises”.

Images d’Elodie Fournot avec Belga