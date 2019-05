Un jeune élève indien disparait à Ixelles lors d’un voyage scolaire

Un jeune adolescent indien âgé de 13 ans a disparu à Bruxelles alors qu’il était en voyage scolaire avec tout un groupe d’élèves, signalent dimanche la police fédérale ainsi que Child Focus, à la requête du parquet de Bruxelles.

La disparition du garçon a eu lieu samedi soir et a été signalée par un professeur qui accompagne le voyage scolaire.Vers 21h15, Malik Shorya, 1m55, mince et cheveux noirs coupés court, a été vu pour la dernière fois. C’était dans un restaurant indien de l’avenue Adolphe Buyl à Ixelles. On ne sait pas ce qui lui est arrivé ensuite, mais il n’a plus donné signe. “Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de training bleu de marque Adidas, une veste brune, un T-shirt brun ainsi que des baskets noires”, précisent la police et la Fondation pour Enfants Disparus, qui ont lancé un avis de recherche.

Pour toute information concernant le jeune Malik, les enquêteurs peuvent être joints via le numéro gratuit 0800 30300 ou via Child Focus au numéro 116 000. Tout témoignage peut aussi être transmis par mail à avisderecherche@police.belgium.eu.

J. Th. Photo: Belga