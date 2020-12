Un inventaire des restes humains réalisé dans les collections belges des musées

Un inventaire des restes humains est réalisé dans les collections fédérales des musées belges. C’est notamment le cas au Cinquantenaire, aux Musées royaux d’Art et d’Histoire. Il s’agit de répertorier les restes et de trouver leur origine la plus précise possible. Une démarche qui a pour but d’imaginer une procédure au cas ou la restitution des restes était demandée par le pays d’origine.

Cela concerne des corps entiers, comme des momies, mais aussi des restes humains transformés en objets. Tels qu’une perruque, une flute réalisée dans un tibia, ou une tête réduite. Un travail de fourmi pour l’équipe en charge de ce projet “Home”, même si pour l’instant, aucune demande de restitution n’a réellement abouti.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Nicolas Scheenaerts et Stéphanie Mira