Le Roi nomme Reynders et Vande Lanotte comme informateurs

Le roi Philippe a désigné deux informateurs. Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a) ont été reçus ce jeudi à 16h en audience au Palais royal, en vue de former le gouvernement fédéral.

Le Roi a chargé l’actuel vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders (MR) et l’ex-vice-Premier ministre et ancien président du sp.a, Johan Vande Lanotte (sp.a), d’une mission d’information.

Didier Reynders avait déjà été informateur en 2007 après la victoire des libéraux francophones aux élections. Il avait tenté à l’époque de mettre sur pied une coalition “orange bleue” qui aurait réuni la famille sociale-chrétienne et la famille libérale. Mais les négociations n’avaient pas abouti, notamment en raison du refus de la présidente du cdH de l’époque, Joëlle Milquet, de laisser tomber le PS d’Elio Di Rupo.

M. Vande Lanotte, un ex-vice-Premier ministre et ancien président du sp.a, avait joué le rôle de “conciliateur” royal en 2010. Mais il a entre-temps pris congé de la politique nationale début 2017. Il s’était néanmoins présenté – sans succès – aux législatives du 26 mai. Il a également cédé en janvier dernier l’écharpe maïorale à Ostende.

Le souverain avait reçu mardi et mercredi les présidents de tous les partis disposant d’élus à la Chambre, dont le Vlaams Belang.

La Rédaction avec Belga/ Photo : Belga