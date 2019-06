Un corps a été repêché dans le canal à Bruxelles dimanche après-midi

Le corps sans vie d’une personne a été repêché dans le canal à Bruxelles, au niveau du Quai des Usines, face au centre commercial Docks. Les pompiers de Bruxelles ainsi que la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles ont confirmé à l’agence Belga être intervenus pour extraire un corps de l’eau.

La police et les pompiers de Bruxelles sont présents sur la berge du Quai des Usines à Bruxelles, juste en face du centre commercial Docks. Une tente des pompiers est dressée au bord de l’eau et divers véhicules de police sont stationnés à proximité. Selon ces différents intervenants, il s’agit d’un corps qui a été repêché dans l’eau du canal. Ilse Van de Keere, porte-parole de la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles, et Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, ont confirmé leur intervention, sans pouvoir apporter d’autres commentaires. L’affaire est entre les mains du parquet de Bruxelles.

Source: Belga / Image: Google Maps