Un concert multiculturel au profit de la fondation Boghossian

Un mélange des styles et des cultures. C’est l’idée de Lagrange Points, une organisation qui a pour but de faire entrer en dialogue la culture orientale et occidentale, via un concert de deux artistes… qui ne se sont jamais rencontrés avant.

Khaled Alhafez et Sanne Rambags ont donné un concert commun hier au profit de la fondation Boghossian. Lui est Syrien, elle Néerlandaise et pourtant l’alchimie se fait. Un mélange de style que le public semble avoir apprécié.

L’objectif de la soirée est de montrer que la culture arabe peut évoluer de concert avec la culture occidentale.

■ Un reportage de Denis Caudron.