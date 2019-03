Un Bruxellois soupçonné de vols de vélo arrêté à Ninove

Un Bruxellois de 37 ans a été placé sous mandat d’arrêt pour une série de vols de vélo, a indiqué la section de Termonde du parquet de Flandre orientale. L’homme a été interpellé samedi à Ninove, là où il avait sévi dans un passé récent.

La police locale a mis la main sur le suspect au cours d’un contrôle effectué en marge de la course cycliste Het Nieuwsblad, dans le centre de Ninove. Il est soupçonné d’avoir volé trois vélos dans cette ville en septembre et serait impliqué dans deux faits similaires à Malines et un à Alost.

L’homme avait été filmé par des caméras de surveillance et des inspecteurs de la police locale l’ont reconnu samedi, non loin du dépôt des bus. Une fouille a permis de retrouver des pinces coupantes sur lui.

Le juge d’instruction de Termonde l’a placé sous mandat d’arrêt.

