Un Belge sur trois ne connait pas les règles récentes du code de la route, dénonce Vias

Un Belge sur trois ne connait pas les règles récentes du code de la route, indique l’institut Vias ce mercredi. Sur les dix dernières années, le code de la route à été modifié à… 42 reprises. De nouveaux concepts y ont été introduits tels que la rue cyclable, la rue scolaire, la zone de basses émissions, l’impasse débouchante… Des règles ont également été modifiées.

Selon une enquête effectuée par l’institut, 34% des Belges ne connaissent pas les règles les plus récentes du code de la route. Un exemple : plus d’un Belge sur trois ignore que les utilisateurs d’engins de déplacement doivent rouler sur le trottoir s’ils se déplacent à l’allure du pas et sur la piste cyclable s’ils vont plus vite. 19% des conducteurs ne savent pas qu’il est interdit de dépasser un cycliste dans une rue cyclable.

Un test en ligne

Pour pallier le problème, Vias profite de la période de confinement pour mettre en ligne, chaque jour pendant une semaine, 10 questions concernant les règles les plus récentes du code de la route. Cela permettra aux candidats au permis de s’exercer pendant la période de fermeture des auto-écoles et aux autres de rafraîchir leurs connaissances.

Rédaction, image d’illustration Belga