De plus en plus de gens décident de voyager en vélo. Certains font la route entre Bruxelles et Amsterdam mais d’autres réalisent parfois des trajets beaucoup plus longs. C’est le cas de Numa. Il s’apprête à traverser l’Afrique, en reliant le Maroc à l’Afrique du Sud. Il a donc décidé de suivre une formation pour les cyclistes voyageurs donnée par l’ASBL Cyclo à Bockstael.

► Reportage de Valérie Leclercq