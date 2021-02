Un appel à projets de 390 000 euros pour former les Bruxellois au numérique

Pour augmenter les compétences numériques des habitant⋅e⋅s de la capitale, le ministre bruxellois de la Transition numérique, Bernard Clerfayt (DéFI) a lancé un appel à projets d’un montant de 390 000 euros, en collaboration avec le Centre de l’Informatique de la Région Bruxelloise et la Fondation Roi Baudouin.

La crise sanitaire a révélé l’urgence de former les citoyens au numérique. Si beaucoup, grâce au digital, ont pu continuer à travailler depuis chez eux, effectuer leur démarche administrative, maintenir des liens sociaux à distance, d’autres, les oubliés du numérique, se sont encore un peu plus exclus de ce monde virtuel. En Région bruxelloise, 40% de la population, soit plus de 300 000 Bruxellois entre 16 et 74 ans, sont en vulnérabilité numérique, a commenté le ministre Bernard Clerfayt.

Selon celui-ci, à l’heure du “tout au numérique”, les risques d’aggraver la situation en excluant tout une partie de la population sont grands. C’est pourquoi la Cellule Inclusion Numérique du CIRB a lancé, en partenariat avec la Fondation Roi Baudouin, un appel à projets afin d’augmenter les compétences digitales des Bruxellois(es), principalement ceux qui sont particulièrement éloignés du numérique.

Formation et accompagnement

Crédités d’un montant total de 390 000 euros, les projets sélectionnés doivent répondre à l’un des trois axes prioritaires identifiés : l’accessibilité à l’outil numérique, la formation dès le plus jeune âge et l’accompagnement de la société vers une transformation digitale accessible pour tous. Les projets doivent être concrets, directement réalisables et cibler des personnes éloignées du numérique. Un minimum de 50% devra être consacré à la formation ou à l’accompagnement du public, et un maximum de 50% du soutien financier pourra être consacré aux dépenses de matériel informatique.

Les dossiers de candidature doivent être introduits auprès de la Fondation Roi Baudouin au plus tard le 1er avril 2021. L’annonce des résultats de la sélection se fera au mois de juin.

Avec Belga – Photo : capture BX1