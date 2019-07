Uccle : rencontre avec le groupe irakien «Babylon Trio» en concert au parc de Wolvendael

Le Théâtre de Verdure du Parc de Wolvendael accueillait ce dimanche 28 juillet, pour sa première journée, l’évènement “Musiques au Parc”.

En tout, six concerts en plein air seront organisés chaque dimanche du mois d’août jusqu’au 1er septembre, pour permettre tant aux passionés de musique qu’aux promeneurs de se retrouver et partager un moment magique et hors du temps. Au programme, du jazz, des duos de harpes, cumbia, de la musique orientale et du classique.

Pour le premier concert, les spectateurs ont pu profiter des sonorités électrisantes irakiennes du groupe “Babylon Trio”. Composé de réfugiés irakiens, le groupe s’est formé en Belgique avant d’être repéré par le service culture du CPAS de la commune d’Uccle à l’occasion de la Zineke Parade.