Uccle : des restaurateurs nus sur leur façade, “2020 nous a mis à poil”

Les propriétaires du restaurant “Les Fils À Papa”, à Uccle, ont apposé une grande affiche sur la façade de leur restaurant.

Ainsi, on y découvre les deux restaurateurs pratiquement nus, avec pour seul habit une casserole pour cacher leurs parties intimes. La photo est accompagnée de la sentence “L’année 2020 nous a mis à poil. Chers clients, vous nous manquez, bonne année !“. On peut également lire le message “Mr De Croo, rhabillez-nous s’il-vous-plait” et “Papa ne peut plus nous aider“.

L’année 2020 nous a mis à poil. Chers clients vous nous manquez. #helphoreca #aidezlhoreca Publiée par Les Fils À Papa sur Jeudi 7 janvier 2021

La bâche a été installée il y a quelques jours par les deux associés. “Parce que la situation devient intenable. Le premier confinement, ça pouvait encore aller mais là, on ne tient plus (…) On ne se paie plus, le montant du droit passerelle sert à payer les charges fixes et nous mettons de notre poche“, indiquent Sébastien et Maxime Dewael, les cousins propriétaires de l’établissement, interrogés par nos confrères de la DH.

Une initiative qui a également été saluée, sur les réseaux sociaux, par les clients du restaurant, qui soulignent unanimement l’originalité de l’idée malgré la situation.

ArBr – Photo : Facebook