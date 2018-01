Uccle : la commune installe son premier cendrier de sol

La commune d’Uccle veut poursuivre ses actions de sensibilisation contre le jet de mégots de cigarettes dans la rue. Un premier cendrier de sol a été installé, 15 autres suivront.

“Une solution supplémentaire utile et pratique pour contribuer à la préservation de la propreté dans l’espace public” explique l’échevine de la propreté publique Carine Gol-Lescot (MR). Le premier cendrier de sol a été placé ce jeudi à l’entrée du Centre culturel.

Le cendrier mesure 30 cm sur 30 cm, il est incorporé dans le sol et signalé à l’aide d’un pictogramme placé à même le sol. Le cendrier peut contenir plusieurs centaines de mégots, voire des milliers et est placé à des endroits de la voirie communale qui répondent aux exigences techniques et de sécurité telles que des trottoirs assez larges pour ne pas entraver le passage des piétons ou encore l’absence d’impétrants.

“Vu le fait que les mégots sont rassemblés, il n’y aura plus de pollution visuelle et le travail de collecte des agents de la propreté sera grandement facilité” continue-t-elle.

Pour rappel, le jet de mégots sur la voie publique constitue une infraction au Règlement Général de Police en vigueur et peut, de ce fait, être passible d’une amende administrative.

D’autres cendriers seront placés dans les prochains jours sur l’avenue Jean et Pierre Carsoel (à hauteur de

la gare de Saint-Job), entre la rue de l’Etoile et le Parking Stalle (arrêts de tram 82 en direction de Forest et de Drogenbos), rue Edith Cavell (aux arrêts de bus situés à proximité de l’école Notre Dame des Champs), rue Vanderkindere (à la sortie de la galerie Bascule), rue Joseph Hazard (à l’entrée de l’ISTI), avenue Houzeau (aux arrêts de bus situés à proximité de l’école Uccle 1), devant la gare de Calevoet sur la rue Egide Van Ophem (côté commerces et côté gare) et à l’entrée du Crématorium.

L’efficacité de ce dispositif sera testé plusieurs mois, et si l’expérience s’avère concluante d’autres cendriers du genre seront installés.