Uccle: le bourgmestre Boris Dillies présente sa liste pour les élections communales de 2018

Le bourgmestre ucclois Boris Dillies (MR) a présentée mercredi sa liste et les grandes lignes de son programme en vue des élections communales de 2018. La liste libérale, qui comporte plus de 50% de nouveaux candidats par rapport à celle de 2012, sera poussée par le sénateur et député bruxellois Jacques Brotchi (MR).

“C’est une liste de renouvellement. La plupart des nouveaux candidats n’est membre d’aucun parti politique et ils ont choisi de défendre le bilan positif du MR ainsi que de porter un programme audacieux, qui fait la part belle à la mobilité plus douce, à la préservation des espaces verts qui font la renommée d’Uccle et à une participation citoyenne accrue en développant les consultations de la population et en mettant en place un budget participatif. On souhaite également développer de grands projets sur la commune tels que les réaménagements des places Saint-Job, qui n’a pas vocation à rester un parking,”, explique Boris Dillies.

“Uccle est la capitale belge du hockey. Uccle doit accueillir un stade de hockey sur son territoire. La lutte contre les incivilités, prémisses d’une délinquance plus lourde, sera intensifiée. Bien vivre à Uccle mais aussi bien grandir et bien vieillir : le MR prévoit d’adopter des mesures adaptées aux besoins spécifiques de chaque génération”, ajoute le chef de file libéral. Derrière Boris Dillies, suivent sur la liste les échevins Carine Gol-Lescot (2ème place), Jonathan Biermann (3ème place), Valentine Delwart (4ème place) et Eric Sax (5ème place), mais aussi Sophie François (6ème place) et Jean-Luc Vanraes (7ème place).

Une liste marquée par l’absence de deux poids lourds

La liste du MR est affaiblie par l’absence des deux locomotives électorales, Armand De Decker (MR) et Didier Reynders (MR). Ceux-ci avaient en 2012 respectivement recueilli 5.709 et 4.331 voix, obtenant les deux meilleurs scores de la liste devant Boris Dillies (3.062 voix). L’ancien bourgmestre Armand De Decker a été obligé en juin 2017 de remettre son écharpe mayorale à la suite du scandale du Kazakhgate. De son côté, leministre fédéral Didier Reynders a annoncé soutenir la liste de l’extérieur, ne souhaitant visiblement pas soutenir davantage un Boris Dilliès considéré comme plus proche du premier ministre Charles Michel (MR).

J. Th.