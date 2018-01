Uccle: 70 policiers manifestent devant la Maison Communale

Depuis plusieurs mois, ils réclament l’abaissement du prix de leur carte de stationnement de 200 euros à 75 euros. La SLFP police et le syndicat neutre ont une nouvelle fois fait entendre leurs revendications.

Dès 18h, une centaine de manifestants – syndicats, policiers, employés communaux – se sont postés devant la Maison Communale d’Uccle, en marge d’un Conseil communal prévu à 19h30. Malgré de nombreuses demandes, l’échevin de la mobilité Jonathan Biermann refusait toujours de s’aligner au 75 euros autorisés par la Région pour la police et les enseignants. Leurs homologues de Watermael-boitsfort, eux, y ont pourtant bien droit.

Reçue par un bourgmestre “très hermétique” quelques minutes avant le début du conseil, la délégation a fait entendre ses revendications. D’après le président de la SLFP et Commissaire à Uccle, Frank Dierickx, la Commune semblait “surprise” du nombre de manifestants devant l’hôtel communal. Mais le bourgmestre, Boris Dilliès, et l’échevin de la mobilité, Jonathan Biermann, se sont montrés très “butés et fermés“.

“Maintenant au moins, ils commencent à comprendre que l’affaire n’est pas terminée. Et si nous n’obtenons pas gain de cause, d’autres actions suivront” nous a-t-il confié.

Enfin, les syndicats et les représentants communaux se réuniront dans un mois pour donner suite aux réclamations des policiers, mais aussi des enseignants ucclois, logés à la même enseigne. Tous espères que d’ici là, leurs demandes seront entendues.

C.L.