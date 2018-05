Uber offre une assurance à ses coursiers et ses chauffeurs en Belgique et en Europe

Uber va offrir gratuitement une protection à ses 150.000 chauffeurs et coursiers en Europe en cas d’arrêt de travail lié à une blessure ou à une maladie, ou en cas d’évènements de la vie comme l’arrivée d’un enfant, annonce mercredi la plateforme de véhicules de transport et de livraisons de repas. La mesure entrera en vigueur le 1er juin.

“Uber ne serait pas l’entreprise qu’elle est aujourd’hui sans les chauffeurs et les coursiers qui sont au coeur de notre service. Mais cela, nous l’avons perdu de vue en cours de route. Nous nous sommes trop concentrés sur la croissance et pas assez sur ceux qui rendent cette croissance possible“, concède tout d’abord l’entreprise américaine.

Nos “partenaires” veulent davantage de sécurité et de sérénité, ne souhaitant pas que les aléas de la vie génèrent une angoisse financière additionnelle, ajoute Uber. Son CEO Dara Khosrowshahi a dès lors annoncé mercredi, lors du Sommet Tech for Good organisé par le président français Emmanuel Macron, que la plateforme allait offrir une couverture d’assurance en partenariat avec Axa.

Celle-ci sera financée par Uber et disponible gratuitement à ses partenaires “éligibles“. Pour pouvoir bénéficier de l’assurance en dehors des temps de course, un chauffeur doit avoir complété 150 courses dans les huit semaines précédentes tandis qu’un coursier sur Uber Eats doit en avoir complété 30. En Belgique, des coûts survenus et/ou des pertes de revenus générées par des blessures en course seront dorénavant couverts.

L’assurance contient également une protection pour tous les événements majeurs de la vie qui arrivent en dehors des temps de course – la maladie our les blessures corporelles, l’arrivée d’un enfant ou encore en cas d’exercice de la fonction de juré d’assises, détaille Uber.

La plateforme de livraisons de repas Deliveroo propose déjà une assurance gratuite à ses coursiers belges depuis la fin 2017 et s’apprête d’ailleurs à étendre sa solution à d’autres pays européens.

Belga