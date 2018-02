Le Turpitour : l’occasion de découvrir Bruxelles par ses petits travers

Étrangetés historiques, absurdités politiques, aberrations urbaines et autres magouilles … Deux comédiens et auteurs proposent de faire redécouvrir Bruxelles sous un autre jour grâce à un parcours touristique en bus, tout en originalité.

Les passagers du bus du Tourpitour pourront découvrir ou redécouvrir Bruxelles, ses lieux aux histoires surprenantes et ses quartiers emblématiques. Les auteurs et comédiens Jean Michel Briou et Bernard Melchior ont mis au point ce parcours qui est à la fois une visite guidée et un véritable show. Le chauffeur et son acolyte conversent avec le public sur “la complexité belge, ses décisions tarabiscotées, ses sempiternelles querelles et ses combines peu reluisantes“.

► Reportage : Alexis Gonzalez et Quentin Rosseels