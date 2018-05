Le tunnel Reyers-Montgomery fermé à partir du 28 mai

Le 28 mai prochain, le tunnel Reyers E40 en direction de Meiser rouvrira à la circulation. Au même moment, les travaux débutent dans les tunnels Reyers – Montgomery dans les deux sens et dans le tunnel Reyers Meiser en direction de la E40. Ces trois tunnels fermeront donc simultanément à la circulation.

Tunnel Reyers-Meiser

En direction de Meiser, les travaux sont terminés, le tunnel rouvrira le 28 mai prochain. En direction de la E40, le tunnel sera fermé du 28 mai à la mi-janvier 2019.

Tunnel Reyers-Montgomery

En direction de la E40, le tunnel sera fermé du 28 mai à la fin décembre. En direction de Montgomery, du 28 mai 2018 à janvier 2019.

Tunnel Belliardtunnel et tunnel Reyers-Centre

Les travaux sont terminés, deux bandes sont accessibles depuis le 9 mai 2018.

Perturbations et déviations

Bruxelles-Mobilité recommande aux automobilistes de suivre les routes alternatives depuis le Ring (R0). Celles-ci passent via la A12, le boulevard Léopold III et la E411. Les déviations sont renseignées par des panneaux d’informaiton dynamiques qui indiqueront toujours en temp réel le trajet le plus rapide.

Enfin, la meilleure solution pour quitter Bruxelles consiste à emprunter la chaussée de Louvain (depuis Meiser) ou l’avenue de Tervuren (depuis Montgomery). Il n’est toujours pas possible d’accéder à la E40 depuis l’avenue de Roodebeek. Une déviation est prévue via l’avenue des Cerisiers. Pour rejoindre la place Meiser depuis l’avenue de Roodebeek, il est ocnseillé d’emprunter l’avenue Plasky.

