Le tunnel Reyers-Centre est fermé, trafic dense en amont

Le tunnel Reyers-Centre est fermé en raison d’une intervention d’entretien qui doit se prolonger.

La fermeture provoque des ralentissements sur les grands boulevards. Bruxelles-Mobilité travaille à une réouverture “le plus rapidement possible”.

Suite à une intervention d’entretien prolongée, le tunnel Reyers- Centre reste provisoirement fermé direction Centre .On travaille à une réouverture du tunnel le plus rapidement possible. Nous vous tenons au courant.

