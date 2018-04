Une heure de pointe particulièrement encombrée à Bruxelles

Le ring autour de Bruxelles, celui autour d’Anvers et les autoroutes flamandes en direction de la Côte sont particulièrement encombrées vendredi depuis la fin de matinée, indique Peter Bruyninckx, porte-parole du Centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum). Aucun record n’a toutefois encore été battu.

Ces routes bien remplies sont dues à “la combinaison d’une heure de pointe typique du vendredi, qui débute habituellement plus tôt, et des bonnes prévisions météorologiques pour ce week-end, ce qui attire massivement vers la Côte”, explique M. Bruyninckx. Le trafic sur le ring de Bruxelles est dense depuis le début de l’après-midi, sans qu’aucun accident notable ne s’y soit produit. Le ring autour d’Anvers est aussi bien encombré depuis la fin de matinée. Les automobilistes venant de Bruxelles qui empruntent la E40 vers la mer devront tenir compte d’embouteillages dus à un accident à Merelbeke. Vers 17h00, on comptabilisait 170 kilomètres de files sur les autoroutes flamandes.

Rédaction, photo d’illustration