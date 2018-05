Le tunnel Belliard rouvre ses deux bandes de circulation dès mercredi

Le chantier du complexe Reyers provoquait la fermeture de certaines bandes de circulation du tunnel Belliard. Elles rouvriront ce mercredi 9 mai.

Le chantier de rénovation du tunnel E40-Meiser devrait se terminer également dans quelques jours. Initialement programmé pour après les vacances de Pâques, il se prolongera 2 semaines suite aux conditions hivernales vécues en Belgique les dernières semaines.

L’ensemble de ces modifications de phases n’impactera pas le planning global du chantier (programmé pour un an) grâce à la flexibilité de l’entrepreneur et au travail de l’administration de Bruxelles-Mobilité. Elles permettront aussi de réduire l’impact du chantier sur l’accessibilité de zone. En évitant la fermeture concomitante de 3 tunnels, la Région garantie une meilleure accessibilité et mobilité dans les communes avoisinantes ce qui correspond à une demande des habitants, des communes et Ministre Smet.

avec Belga