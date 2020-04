TUI annule tous les séjours en avion jusqu’au 17 mai

Les voyages en voiture et city-trips restent eux suspendus jusqu’au 10 mai pour l’instant.

Le voyagiste TUI Belgium a décidé d’annuler tous ses séjours en avion et ses vols TUI fly pour une semaine de plus, soit jusqu’au 17 mai, a annoncé mardi l’entreprise. Les voyages en voiture et city-trips restent eux suspendus jusqu’au 10 mai pour l’instant.

La situation est réévaluée chaque semaine sur base des décisions du gouvernement, précise le voyagiste. Les clients concernés par une annulation bénéficieront d’un bon valable pour un autre séjour durant un an. Après cette échéance, ils pourront encore obtenir un remboursement.

Belga