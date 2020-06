Trottinettes : les modèles en libre service diminuent dans les rues, les vendeurs en profitent

Si le nombre de trottinettes en libre service diminue dans les rues de Bruxelles, comme le confirment les chiffres de Bruxelles Mobilité révélés ce mardi sur BX1, les magasins de trottinettes confirment un rebond des ventes depuis le déconfinement.

En un an, le nombre de trottinettes électriques en libre service ont presque diminué de moitié dans les rues bruxelloises. De 4800 trottinettes en juillet 2020, Bruxelles Mobilité compte désormais 2680 trottinettes dans la capitale.

Dott, principal opérateur de ces trottinettes en libre service, est désormais celui qui compte le plus d’appareils en Région bruxelloise avec 2400 trottinettes actives, mais confirme que le confinement a été une période difficile. Désormais, Dott compte deux fois plus d’utilisateurs qu’avant la crise et compte augmenter sa flotte pour passer à 3000 trottinettes. Alors que d’autres opérateurs pourraient faire leur retour à l’avenir.

Cette diminution du nombre de trottinettes en libre service profite aux magasins de trottinettes électriques. Un commerce de la chaussée d’Ixelles confirme ainsi que depuis le déconfinement, les ventes sont passées de 5 à 6 appareils par semaine, à 5 à 6 appareils par jour.

■ Reportage d’Aurélie Vanwelde, Camille Dequeker et Antoine Martens.