Trop peu d’ateliers d’artistes : la VGC lance son plan bruxellois

Il ressort d’une enquête que bon nombre d’artistes ont difficile, à Bruxelles, de trouver un atelier approprié pour y mener leur art. La Commission communautaire flamande (VGC) entend y trouver une solution, avec une nouvelle enveloppe d’un million d’euros.

Une enquête a été menée récemment par le collectif d’artiste Level Five/Permanent, à l’initiative de la VGC, afin d’établir un état des lieux des besoins des artistes, à Bruxelles, en matière d’ateliers. “Il en ressort que plus de la moitié des artistes ne disposent pas d’un espace de travail personnel, et travaillent donc à domicile. Trois quarts des artistes ne disposent pas d’un espace dédié chez eux, et se trouvent ainsi contraints de travailler dans leur salon. La majorité des sondés estiment que ces conditions ne sont pas propices à leur travail. Les ateliers sont pourtant indispensables au travail d’artiste“, indique le cabinet de Pascal Smet (one.brussels), membre du Collège de la VGC en charge de la Culture.

Sur base de cette étude, le secrétaire d’Etat lance ce mercredi un Plan Atelier, “soit une stratégie concrète pour garantir avec les différentes autorités et les différents acteurs de Bruxelles que tous les artistes de notre Région qui ont besoin d’un atelier aient, à terme, également accès à des espaces de qualité et abordables. Si nous voulons que Bruxelles devienne capitale européenne de la culture en 2030, nous ne pouvons pas uniquement miser sur la présentation, il faut aussi créer des espaces de travail dans la ville“, nous explique-t-il.

L’objectif est notamment de permettre aux artistes de se stabiliser à Bruxelles, car actuellement “il y a toujours plus de projets temporaires qui amènent à ce qu’un grand nombre d’artistes perdent leur place en ville, et doivent devenir nomades à Bruxelles. Ce qui les expose à l’instrumentalisation et a pour conséquence qu’ils ne peuvent plus se consacrer à leur métier et sont plus souvent occupés à essayer de garder la tête hors de l’eau“, ajoute son cabinet.

Une seconde enveloppe d’un million d’euros

Ces dernières années, plus d’un million d’euros a déjà été investi par la VGC pour la création d’ateliers, dans le cadre de son patrimoine propre ou en dehors : une maison-atelier, Gallait, a été ouverte à Schaerbeek, et des subsides ont été débloqués pour rénover et créer d’autres lieux (Needcompany, Ultima Vez, Peeping Tom, HISK et Recyclart). Des résidences d’été sont également organisées dans les centres communautaires, alors qu’ils sont souvent inoccupés durant cette période, pour un total de 7.000 m² depuis 2017.

“Nous voulons désormais donner de la cohérence à ces diverses initiatives pour en faire à long terme également une politique durable et partagée pour notre ville (…) Nous rassemblons divers partenaires au sein d’une task-force Plan Atelier, car sa réalisation ne peut réussir que par une collaboration efficace et transversale“, indique Pascal Smet.

Ainsi, une nouvelle enveloppe d’un million d’euros sera débloquée au cours de cette législature.

ArBr – Photos : Elies Vaer et Belga