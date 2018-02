La troisième édition du Comic Con, c’est ce week-end à Tour & Taxis

La 3e édition de la Comic Con Brussels se déroule ce week-end sur le site de Tour & Taxis, de 10h à 19h ce samedi et de 10h à 17h dimanche.

L’événement attire depuis trois ans des milliers de fans de comics, de science fiction, de fantaisie ou encore de jeux vidéo. Sold out la première année avec 10.000 visiteurs, la Comic Con s’était étendue sur 3 halls de Tour & Taxis l’an passé pour accueillir 25.000 personnes. Elle s’agrandit encore cette année et occupera les 4 halls du site.

Des invités de choix

Parmi les invités, figurent pour Star Wars Anthony Daniels, qui a incarné le droïde C-3PO, et Jeremy Bulloch, qui a joué le chasseur de primes Boba Fett. Pour Game of thrones, Miltos Yerolemou, l’instructeur d’Ayra, fera face à Richard Brake, le roi de la nuit. John Rhys-Davies, le nain Gimili dans le Seigneur des anneaux, comptera parmi les invités les plus attendus avec Nichelle Nichols, le lieutenant Uhura du cast original de Star Trek, Pom Klementieff (Les gardiens de la galaxie), Jason David Frank (Power Rangers) et Dean Cain, le Superman de la série Lois & Clark. Il y aura également Stanislav Yanevski (Harry Potter), les dessinateurs Arthur Suydam et Stephen B. Scott ainsi que Bernard Minet (Club Dorothée), qui fera un concert samedi.

Des objets de collection

Les visiteurs pourront acheter des produits neufs et vintage sur les stands des exposants. Ils seront plus de 120 cette année. Des voitures de films ont été reproduites, comme la Delorean de “Retour vers le futur” et l’Ecto-1 de “SOS Fantômes”. Un groupe qui recrée les droïdes de Stars Wars fera également des démonstrations. Une arène avec des pistolets lasers et une autre remplie de zombies au stand de Walking Dead seront ouvertes au public. Les visiteurs pourront encore essayer des sabres lasers et des drones. Un concours de cosplay récompensera le meilleur déguisement.

Belga