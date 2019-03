Les trois touristes qui ont dégradé le géant d’Atacama sont condamnés à rester trois ans au Chili

Trois touristes d’origine bruxelloise ont été condamnés au Chili pour l’endommagement du “Géant d’Atacama” dans le désert du même nom. Le procureur de la République chilienne a demandé une peine d’emprisonnement. Un juge de Santiago les a condamnés à verser une amende de 8.000 euros chacun et à rester trois ans sur le territoire chilien, rapportent nos confrères de Bruzz.

Esteban Vilugron Silva, sa petite amie et sa mère, originaire de Bruxelles, sont accusés d’avoir endommagé le célèbre géant avec leur voiture. Le parquet de Tamargual a demandé une peine de trois ans de prison ainsi qu’une amende. Un juge de la capitale, Santiago du Chili, a condamné les trois personnes à verser 8.000 euros chacun. La peine d’emprisonnement a été réduite à de la conditionnelle mais le Bruxellois et sa mère doivent rester au Chili. Ils ont l’obligation de se tenir à la disposition du tribunal et de s’y présenter tous les mois.

La jeune fille n’ayant pas la double nationalité peut rentrer en Belgique si elle s’acquitte de l’amende.

Par contre, aucun permis de travail ne sera délivré et ne peuvent donc trouver un emploi au Chili. L’avocat d’Esteban et de sa famille a décidé de faire appel. En attendant, le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders (MR), a vérifié que la procédure s’était déroulée en respectant la séparation des pouvoirs. Aucun vice de forme n’est à déplorer.

