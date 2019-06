Trois projets bruxellois récompensés au Prix belge de l’Energie et de l’Environnement

Trois Bruxellois ont été récompensés, jeudi, à l’heure de la remise du Prix belge de l’Energie et de l’Environnement 2019, lequel met à l’honneur tous les Belges qui, à titre individuel ou via leur organisme, contribuent au travers de leur projet ou réalisation, à la construction d’un avenir durable à l’échelle locale, régionale et nationale, rappellent les organisateurs.

Le “Circular Economy Award” est revenu ex-aequo à la coopérative anderlechtoise Usitoo qui cherche à donner à chacun l’envie de louer plutôt que d’acheter ce qu’il/elle utilise moins de dix fois par an et au CRM Group (Liège), lequel a mis au point un procédé pour transformer les produits usagés à base d’aluminium en produits industriels à haute valeur ajoutée.

L’application Too Good To Go qui relie l’invendu du petit producteur au consommateur via une application sur smartphone a reçu le “Sustainable Food Award”.

Bout-2-Bois, projet de la ferme Nos Pilifs, est lauréat pour le prix spécial “International Polar Foundation Award”.

Le “Sustainable Building Award” a été remis à l’entreprise Thomas & Piron pour son nouveau siège de Wierde. La société AGC Glass Europe de Louvain-la-Neuve qui alloue plus de la moitié de ses efforts en R&D à la mise au point de produits durables a décroché pour sa part le “Sustainable Energy Award”.

La ville de Gand s’est vu remettre le “Sustainable Education Award” pour un débat suivi en live sur Facebook sur la question du climat mené par des étudiants avec des hommes politiques locaux. Et la SCRL Brabo, qui s’occupe du pilotage et de l’amarrage et démarrage des navires de mer dans le port d’Anvers au moyen de bateaux à moteur électrique, s’est vu accordé le “Sustainable Mobility Award”.

Plus de 2.400 dossiers ont été analysés cette année par un jury d’experts et près de 150 lauréats récompensés. Le concours national est ouvert à toutes les catégories d’acteurs actifs et innovateurs en matière de développement durable (citoyens, entreprises, institutions, associations, …).

Belga