Trois nouveaux contrats de quartier durable à Saint-Gilles, Anderlecht et Schaerbeek

“Le quartier de la gare habitante“ à Saint-Gilles, “Bizet” à Anderlecht et “La petite colline entre Verte et Poste” sont les trois lauréats de la 10e série des Contrats de quartier durable, annonce le gouvernement bruxellois dans un communiqué.

A Saint-Gilles, “Le quartier de la gare habitante” comprend la gare du Midi et ses abords saint-gillois. “Le dossier concerne une zone très fragilisée au point de vue social, à la fois enclavée et à proximité de grands pôles urbains. Il met l’accent sur une vision globale du quartier, avec, notamment, un effort sur la mobilité et les espaces publics.”

A Anderlecht, “Bizet” fait l’objet d’un contrat de quartier durable pour la première fois. Enclavée entre le canal et la chaussée de Mons, située à proximité de quai de Biestebroeck, cette zone fragilisée est en développement. Le dossier insiste sur la nécessité “d’intervenir sur le logement, la création d’infrastructures et la rénovation des rues et espaces verts en espace public qualitatif et d’y développer une meilleure cohésion sociale et une vie associative, face à la reconversion qualitative des quartiers avoisinants.” Il s’agit de la première intervention dans le cadre du contrat de quartier sur un périmètre de la deuxième couronne, “à la morphologie semi-industrielle“, a commenté le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).

A Schaerbeek, le quartier de “La petite colline entre Verte et Poste” a déjà fait l’objet de contrats de quartier mais il reste “en besoin prioritaire de revitalisation urbaine‘” car il est dense, manque d’espaces verts, et ses besoins en logements sociaux sont énormes. La place Lehon et le Parc Reine Verte figurent parmi les sites visés par le programme.

Les communes ont un an, à dater du 1er novembre, pour élaborer leur programme opérationnel. Celui-ci devra être soumis pour approbation au gouvernement bruxellois le 31 octobre 2020 au plus tard.