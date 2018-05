Travaux à la chaussée d’Ixelles: les commerçants n’ont pas encore reçu de document d’information sur une indemnisation

La Région bruxelloise avait annoncé fin avril débloquer un montant de 104.500€ pour indemniser les commerçants impactés par le chantier en cours depuis un an dans la célèbre artère commerçante.

Depuis le mercredi 2 mai, le chantier est réaménagement est entré dans une nouvelle phase afin d’être achevé pour le 6 juillet, et le travail sera désormais effectué entre la chaussée de Wavre et la rue de la Paix durant les deux prochains mois, de 6 h à 18 h, 6 jours sur 7. Pour permettre le travail en toute efficacité de l’entrepreneur, les livraisons aux commerçants devront être réalisées avant 6 h ou après 18 h 30.

Les ministres de l’Emploi Didier Gosuin (Défi) et de la Mobilité Pascal Smet (SPA) ont ainsi proposé au gouvernement bruxellois de procéder à une indemnisation forfaitaire des commerçants à l’image de ce qui a été organisé à Jette et Ganshoren, soit un forfait oscillant entre 2.000 et 2.500 euros par commerce. Mais à ce jour, les commerçants n’ont pas encore de document les informant de cette future indemnisation, rapporte la Capitale.

J. Th.