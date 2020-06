“Travailleuses en lutte” : une exposition sur les travailleuses sans-papiers

L’Eglise du Béguinage accueille pour tout l’été une exposition consacrée aux aides ménagères sans-papiers.

Ces “travailleuse en lutte” demandent à être traitées dignement. et veulent bénéficier des aides sociales auxquelles elles ont droit,

Elles ne sont payées que 5 euros de l’heure et n’ont aucune sécurité. Elles réclament une régularisation de leur situation, ne fut-ce que temporaire, le temps de la crise sanitaire, et une reconnaissance de leur profession et de leurs droits sociaux.